Atterraggio d’emergenza per un ultraleggero al Lido di Venezia: 3 feriti

Un velivolo ultraleggero quadriposto ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto Nicelli del Lido di Venezia, intorno alle 14.40 di oggi, mercoledì 4 ottobre. Il pilota, per ragioni al vaglio delle forze dell’ordine, avrebbe avuto difficoltà a completare correttamente la manovra, impattando con il suolo in maniera non regolare. All’interno del piccolo aereo c’erano cinque persone, tre delle quali soccorse dai sanitari del Suem 118 per traumi di varia natura. Il velivolo avrebbe riportato la rottura di un’ala e danni alla carlinga. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, due squadre dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri.