Rapido aumento degli insediamenti umani nelle aree soggette a inondazioni nel mondo: lo studio

Mentre il mondo si urbanizza rapidamente, secondo un nuovo studio, la quantità di edifici nelle aree soggette a inondazioni sta aumentando vertiginosamente, suscitando preoccupazioni sulla vulnerabilità delle popolazioni ai disastri. Secondo lo studio pubblicato sulla rivista Nature, tra il 1985 e il 2015, il numero di insediamenti – dai piccoli villaggi alle megalopoli – con il più alto rischio di inondazioni è aumentato del 122%. “In un’epoca in cui gli insediamenti umani dovrebbero adattarsi ai cambiamenti climatici, molti Paesi stanno in realtà aumentando rapidamente la loro esposizione alle inondazioni”, ha affermato Paolo Avner, economista senior della Banca Mondiale e autore principale dello studio. “Si tratta di una tendenza preoccupante, soprattutto perché il cambiamento climatico sta intensificando le catastrofi legate alle inondazioni in tutto il mondo”, ha detto Avner alla CNN.

I ricercatori hanno analizzato i set di dati globali sul rischio di inondazioni e i dati sull’impronta annuale degli insediamenti che coprono i tre decenni tra il 1985 e il 2015 per comprendere le popolazioni più colpite dal rischio di inondazioni. Hanno scoperto che in questo periodo, mentre gli insediamenti nel mondo crescevano dell’85%, l’urbanizzazione è avvenuta molto più rapidamente nelle zone ad alto rischio di inondazioni rispetto alle aree a basso rischio di inondazioni.

Nel 2015, secondo lo studio, oltre l’11% delle aree edificate a livello globale era a rischio di inondazioni elevato o molto elevato, ovvero aree a rischio di inondazioni profonde almeno 50cm durante eventi di inondazione che si verificano 1 su 100 anni. Lo studio rileva che l’esposizione a tutti i tipi di inondazioni è in aumento, ma la vulnerabilità alle inondazioni costiere sta aumentando al ritmo più rapido. La Cina e il Vietnam insieme rappresentano oltre la metà della recente espansione di città, paesi e villaggi in aree a grave rischio di inondazioni, secondo lo studio. Anche altri Paesi a reddito medio in rapida urbanizzazione, tra cui Bangladesh, India, Indonesia e Tailandia, hanno edificato vaste aree di terreni ad alto rischio.

I ricercatori hanno concluso che i rischi di inondazioni sono sostanziali in tutte le regioni del mondo e in tutti i gruppi di reddito, ma alcuni affrontano rischi più elevati di altri. Secondo il rapporto, l’esposizione è più alta nell’Asia orientale e nella regione del Pacifico, mentre è più bassa nel Nord America e nell’Africa sub-sahariana. Secondo il rapporto, i Paesi a reddito medio-alto presentano la percentuale maggiore di nuovi insediamenti umani nelle zone a più alto rischio di inondazioni. Questi risultati sono guidati dalla Cina, che ha sperimentato un’urbanizzazione molto rapida e ospita quasi la metà di tutti i nuovi insediamenti costruiti in aree ad alto rischio di inondazioni tra il 1985 e il 2015.

Mentre i Paesi a reddito più elevato hanno registrato per lo più una crescita relativamente lenta nelle zone a rischio di inondazioni nel corso di un periodo di 30 anni, molti – tra cui Stati Uniti, Giappone e Paesi Bassi – avevano già molti insediamenti in aree ad alto rischio di inondazioni prima del 1985 e hanno dovuto spendere ingenti somme di denaro per proteggerli, secondo lo studio.

Perché scegliere di costruire in zone a rischio inondazione?

Ci sono molte ragioni per cui la quantità di costruzioni su terreni vulnerabili alle inondazioni sta aumentando vertiginosamente, ma la scarsità è uno dei principali fattori trainanti. I terreni che sono più sicuri dalle inondazioni sono già stati in gran parte edificati, il che significa che nuovi insediamenti si stanno verificando in modo sproporzionato nelle pianure alluvionali e in altre aree che in precedenza sarebbero state evitate. In Vietnam, ad esempio, dove circa un terzo del territorio costiero è edificato, i nuovi insediamenti vengono forzati in terreni pericolosi, rileva lo studio.

A volte si presume che le opportunità economiche superino il rischio di disastro, come nel caso delle principali città portuali, delle comunità costiere o delle aree turistiche. Altre ragioni includono la mancanza di dati sulle inondazioni, una scarsa pianificazione urbana o una regolamentazione debole.

Il sud-ovest della Florida, a rischio di uragani sempre più violenti, ha visto la popolazione esplodere a causa del clima soleggiato e della relativa convenienza economica. Questa crescita è arrivata quando lo stato ha allentato le normative sulla costruzione in aree ad alto rischio e poco elevate.

Le raccomandazioni dello studio

Lo studio raccomanda una serie di azioni ai politici e ai pianificatori, tra cui investimenti nella preparazione alle catastrofi, sistemi di allerta rapida e piani di evacuazione nelle aree in cui il rischio di inondazioni è già elevato, nonché la revisione dei piani di utilizzo del territorio e dei regolamenti edilizi nelle aree in cui il rischio sta crescendo.

Robert Nicholls, Professore di adattamento climatico presso l’Università dell’East Anglia, non coinvolto nello studio, ha affermato che la metodologia dello studio è solida e che i suoi risultati sono “nuovi ma non sorprendenti”. Mentre spesso si pone una forte enfasi sulle “inondazioni più profonde o più frequenti”, ha detto l’esperto alla CNN, “il rischio di inondazioni è influenzato anche dai cambiamenti nell’esposizione e nella vulnerabilità: se questi aumentano, aumenta anche il rischio”. Lo studio mostra che l’esposizione sta aumentando in modo significativo, ha aggiunto. “Ciò è preoccupante poiché i modelli di sviluppo stanno aumentando il rischio senza il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico aggraverà ulteriormente questi rischi in futuro”, ha concluso Nicholls.