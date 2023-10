Base di lancio di VEGA: Telespazio rinnova contratto per manutenzione e supporto operativo con AVIO

MeteoWeb

Telespazio, una joint venture fra Leonardo (67%) e Thales (33%), ha rinnovato il contratto con AVIO per la fornitura delle attività di manutenzione e supporto operativo della base di lancio di VEGA, situata presso il Centro spaziale di Kourou, in Guyana Francese. L’azienda garantirà la continuità delle operazioni per il periodo 2023-2025. Il contratto triennale ha un valore complessivo di 2,7 milioni di euro. Telespazio opererà come prime contractor con il supporto delle sue società controllate in Francia e in Guyana Francese, che agiranno come sub-contractor per garantire l’eccellenza nella fornitura dei servizi.

Telespazio, in particolare, gestirà i sistemi di controllo e monitoring della base di lancio, tra cui il Vega Monitor and Control, il sistema automatico di gestione delle chiamate di intervento (Systeme Automatique des Appels D’astreinte SAAA) e vari sistemi di monitoraggio e controllo delle infrastrutture meccaniche.

Inoltre, l’azienda garantirà la continuità delle operazioni per i sistemi di telecomunicazioni e sincronizzazione, fondamentali per il successo dei lanci spaziali, nonché il supporto ingegneristico, la pianificazione e il coordinamento, essenziali per le attività di pianificazione operativa e per garantire una gestione efficiente e sicura delle operazioni di lancio.

Telespazio e AVIO sono impegnate a mantenere gli standard più elevati di sicurezza e qualità nei servizi forniti, garantendo il successo delle missioni del lanciatore VEGA

“Il rinnovo del contratto testimonia la fiducia continua di AVIO nella capacità di Telespazio di fornire servizi affidabili e di alta qualità, e il comune intento di contribuire al successo delle missioni spaziali europee”, ha dichiarato Luigi Pasquali, Amministratore delegato di Telespazio.

“Il recente successo della missione Vega Vv23 è frutto anche della collaborazione preziosa e puntuale di Telespazio nel supporto alle operazioni di Lancio. Il rinnovo del contratto garantirà nei prossimi anni la continuità operativa necessaria per rendere il servizio di lancio Vega affidabile e competitivo”, ha dichiarato Giulio Ranzo, Amministratore delegato di AVIO.