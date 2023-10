In volo sul Sud Sudan: le inondazioni a Bentiu viste dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

Il paesaggio intorno alla città di Bentiu, in Sud Sudan, è mostrato in una nuova eccezionale immagine realizzatata da Copernicus Sentinel-2. La maggior parte della popolazione del Sud Sudan vive in zone rurali e dipende dall’agricoltura, dalla pesca e dalla pastorizia per l’alimentazione e il reddito. Il Paese ha sempre riscontrato un certo livello di inondazioni stagionali, che normalmente si attenuano nella stagione secca. Tuttavia, quattro anni consecutivi di incessanti inondazioni hanno sommerso villaggi, terreni agricoli e strade. Nel 2023, le acque delle piene hanno quasi raggiunto i due metri in alcune zone.

L’immagine a falsi colori acquisita a gennaio 2023, pubblicata dall’Agenzia Spaziale Europea, mostra chiaramente l’estensione delle aree allagate intorno a Bentiu. Le informazioni ottenute dal canale del vicino infrarosso della missione sono state utilizzate per elaborare questa immagine, per cui i corpi idrici appaiono in blu scuro o nero. Il sedimento nelle acque è in blu acceso, mentre le vivaci sfumature di rosso, principalmente lungo i bordi dei fiumi, denotano vegetazione.

L’area giallastra al centro dell’immagine è la città di Bentiu. Si staglia come un’isola circondata dalle inondazioni. Bentiu si trova sulla sponda meridionale del fiume Bahr el-Ghazal, che la separa dalla città di Rubkona sulla riva opposta. Effettuando lo zoom si può vedere, a cavallo del fiume, il ponte di El Salaam, che collega le due città. La struttura quadrata appena a nord di Rubkona è il campo profughi di Bentiu IDP, dove molte persone hanno trovato rifugio dopo aver perso le loro abitazioni a causa delle inondazioni.

Queste terre asciutte e alcune strade, visibili come linee rette di colore verde chiaro, si trovano ora sotto la linea di galleggiamento, circondate da dighe che sono state costruite per proteggerle dalle inondazioni.

Da Bentiu, il fiume Bahr el-Ghazal si snoda attraverso la pianura alluvionale inondata, in direzione nord-est. Lo si può riconoscere in nero sulla destra dell’immagine mentre scorre attraverso il lago No nel Nilo Bianco.

Alimentata dal Nilo Bianco, la grande area paludosa che si estende dal centro dell’immagine verso destra in basso è il Sudd. Si tratta di una rete di canali, laghi e paludi e di una delle più grandi pianure alluvionali dell’Africa, fornendo zone di abbeveraggio e alimentazione per molti mammiferi e uccelli radicati nell’area, nonché per grandi popolazioni di specie migratorie.