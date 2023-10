Il bergamotto di Reggio Calabria, elisir di lunga vita: abbatte colesterolo e glicemia in modo naturale

MeteoWeb

In un unico frutto le migliori proprietà benefiche per l’organismo umano: si tratta del bergamotto di Reggio Calabria, agrume pregiatissimo che si produce esclusivamente in un piccolo fazzoletto di terra su costa e basse colline da Scilla a Monasterace, sulla sponda occidentale dello Stretto di Messina e nello Jonio reggino. Simil-bergamotti che potremmo definire fake vengono prodotti anche in altre aree e in altri Paesi, ma perdendo le proprietà benefiche dell’originale.

Di cosa si tratta? Il bergamotto di Reggio Calabria consente di ridurre il colesterolo cattivo e abbatte molto rapidamente la glicemia, rappresentando un vero e proprio elisir di lunga vita: con queste proprietà benefiche, infatti, combatte e previene il diabete e tutte le malattie cardiovascolari. Ad illustrare questi benefici è stato oggi l’avvocato Ezio Pizzi, Presidente del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria nonché di Unionberg, l’associazione che unisce i produttori del prezioso agrume reggino. Pizzi, inoltre, guida una famiglia che con circa 50 ettari di coltivazioni di bergamotto ha la più grande produzione di questo frutto che oggi viene coltivato su circa 1.500 ettari, in rapida ascesa, tutti suddivisi tra piccoli e piccolissimi agricoltori reggini. L’intervista ai microfoni di MeteoWeb nel video a corredo dell’articolo.

Foto



















/