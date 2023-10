Lieto evento tra le nuvole, bimbo nasce sul volo Dubai-Malpensa

MeteoWeb

Un bimbo è nato su un aereo in viaggio da Dubai a Malpensa: a soccorrerlo, sabato sera – riporta La Prealpina – medici e infermieri neonatologi dell’Asst Sette Laghi, ospedale Del Ponte, che con l’ambulanza-nursery-terapia intensiva viaggiante sono accorsi sulla pista per prestare al neonato tutte le cure necessarie. Il piccolo e la mamma sono in buone condizioni: hanno trascorso la notte all’ospedale “Filippo Del Ponte” di Varese. Il bimbo pesa circa 3 kg e pare sia nato a termine: non è noto come sia stato possibile che alla madre sia stato permesso di salire a bordo nonostante fosse al termine della gestazione.