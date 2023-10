Blitz di Ultima Generazione a Torino: traffico bloccato davanti alla stazione Porta Nuova

MeteoWeb

Nuovo blitz di Ultima Generazione: un gruppo di attivisti ha bloccato il traffico davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, a Torino, in corso Vittorio Emanuele II, sedendosi. Altri attivisti hanno versato vernice arancione sul pavimento dell’ingresso di Porta Nuova. Intervento della polizia, che li ha portati in Questura per l’identificazione. Giovedì scorso gli attivisti di Ultima Generazione aveva bloccato l’autostrada A4 Torino-Milano.