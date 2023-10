Boom di granchi blu, complice il caldo e il fermo pesca

MeteoWeb

Boom di granchi blu, che risalgono anche i canali di acqua dolce: a Goro il sistema idrico di alcuni produttori è andato in tilt per la presenza di esemplari nell’impianto di irrigazione che pesca l’acqua dal Po in zone che si trovano a 40 km dal mare. Continuano a proliferare anche a causa delle temperature ancora molto elevate, ma anche del fermo pesca. Granchio blu ma anche rosa, il cui nome scientifico è Charyodis pescato in questi giorni a Senigallia. Si tratta del primo esemplare in Adriatico, dopo qualche cattura segnalata nel Tirreno. Anche in questo caso è una specie che vive per lo più in acque tropicali e che potrebbe essere arrivata nella zavorra di una nave. Viene pescato in India e Vietnam, ricorda Fedagripesca, vive sia su fondali fangosi che sabbiosi delle acque costiere e secondo gli studi effettuati, sarebbe in grado di adattarsi anche a quelle più fredde.