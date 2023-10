Bovino cade in un dirupo: salvato in elicottero dai Vigili del Fuoco | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Oggi alle ore 12:50 circa, una richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del comando di Crotone dei Vigili del Fuoco segnalava un bovino caduto in un dirupo in località Rosito, territorio di Cutro. Giunta sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco constatava che l’animale si trovava in difficoltà ed in zona impervia, pertanto si è ritenuto opportuno far intervenire l’elicottero Drago del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Bari per il recupero. L’intervento si è concluso alle ore 19:00 con il recupero e la consegna del bovino in buone condizioni ai proprietari.

