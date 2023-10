In Brasile il primo focolaio di leoni marini malati di aviaria

MeteoWeb

Il Ministero dell’Agricoltura del Brasile ha scoperto il primo focolaio di influenza aviaria tra i leoni marini nel Paese. Il virus è stato riscontrato tra animali trovati sulla spiaggia di Cassino, nel comune di Rio Grande, sulla costa dello stato di Rio Grande do Sul. Casi dello stesso genere sono stati segnalati in Perù, Cile, Argentina e Uruguay.

L’indagine e la raccolta dei campioni sono state condotte in collaborazione con il Centro di recupero degli animali marini di Rio Grande. I campioni sono stati elaborati dal Laboratorio federale di Difesa agricola di Campinas, punto di riferimento in Sud America per la diagnosi del virus, che ha confermato trattarsi di H5N1, virus dell’influenza aviaria altamente patogeno già rilevato in varie specie di uccelli selvatici del Paese. Sebbene le infezioni umane da virus dell’influenza aviaria siano rare, il Ministero chiede alla popolazione di evitare di avvicinarsi al luogo del focolaio e di non toccare animali malati o morti, per prevenire il contagio e la diffusione della malattia.