Bruno Vespa non è in studio, “il Covid è venuto a trovarmi”

Prima di iniziare l’appuntamento preserale con Cinque Minuti, Bruno Vespa ha dovuto spiegare ai telespettatori il motivo per cui era collegato da casa sua e non era presente in studio: “Vi chiedo scusa ma dopo 3 anni e mezzo di attesa, oggi il Covid è venuto a trovarmi in forma leggera ma devo stare lontano da voi,” ha spiegato il giornalista.

Le condizioni di salute del conduttore di Cinque Minuti e di Porta a porta sarebbero sotto controllo. Durante la puntata di Cinque Minuti si è interfacciato con Licia Ronzulli e Angelo Bonelli, poi, a Porta a Porta, il conduttore non ha spiegato nuovamente il motivo della sua assenza in studio, dando per scontato che il suo pubblico ne fosse già a conoscenza.

“Ho fatto il richiamo e a 6 mesi dalla seconda dose avevo molti meno anticorpi, con la dose booster ho avuto un potenziamento, quindi va fatta. Il Covid è la terza guerra mondiale. Ha fatto due milioni di morti,” aveva affermato Vespa in un’intervista del 2021.