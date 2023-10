Brutta disavventura per un sub nello Stretto di Messina: ritrovato sulla battigia dopo ore di ricerche

MeteoWeb

Nella tarda mattinata odierna 4 ottobre 2023 la sala operativa della capitaneria di porto di Messina veniva allertata da una segnalazione telefonica circa un sub che non era riemerso nel tratto di mare antistante sant’Alessio Siculo. Da quanto si apprendeva I.G. di 29 anni si era immerso con altri due sub che, dopo averlo perso di vista, provvedevano a cercarlo, unitamente ad altre persone, senza alcun esito.

Venivano allertate ed inviate sul posto l’unità di soccorso CP 852 ed il battello veloce GCa82, contemporaneamente veniva inviata in zona una pattuglia terrestre ed interrogate le unità in zona. Veniva altresì richiesto l’intervento del gruppo speciale subacqueo della guardia costiera per le ricerche del caso. Dopo circa due ore il disperso veniva individuato sulla battigia molto più a nord rispetto al punto di immersione. Probabilmente trascinato dalle correnti.

Si raccomanda sempre di usare la massima cautela nell’approcciarsi al mare e di rispettare tutte le precauzioni di sicurezza imposte dalla normativa in vigore.