Pullman precipita da cavalcavia a Mestre e si incendia: decine di morti e feriti | LIVE

Tragedia nel Veneziano questa sera. Un pullman con tante persone a bordo è precipitato da un cavalcavia a Mestre, provocando decine di vittime e feriti. I Vigili del Fuoco sono intervenuti dalle 19.45 circa per il pullman di linea precipitato dal cavalcavia della Libertà e finito sulla sottostante via Pila dopo un volo di circa 10 metri. Il pullman, per cause da accertare, ha sfondato il parapetto, è caduto giù finendo tra un magazzino e i binari della stazione di Mestre, incendiandosi. Secondo quanto comunicato dalla Prefettura, il bilancio dell’incidente è di 21 morti, 12 feriti e alcuni dispersi (tra i 4 e i 5). Alcune delle prime vittime recuperate sarebbero morte carbonizzate. Il bus sarebbe dell’azienda di trasporti Actv. Sospesa la linea ferroviaria fra Mestre e Venezia.

“Ci sono tanti morti, troppi“. Sono le prime parole di un Vigile del Fuoco che si è allontanato per qualche minuto della zona delle operazioni. La zona è presidiata dalle forze dell’ordine che non fanno entrare nessuno. Ci sono almeno 50 ambulanze. A seguito dell’incidente, l’Usl 3 di Venezia ha attivato il protocollo delle grandi emergenze, ovvero messo in allerta tutti i pronto soccorso della zona con il richiamo del personale. Almeno una decina i feriti, di diversa gravità, già evacuati da luogo dell’incidente, sono stati trasportati negli Ospedali di Mestre, di Padova, di Treviso, di Mirano e di Dolo. Proseguono le operazioni per soccorrere e centralizzare eventuali altri feriti.

Brugnaro: “tragedia immane”

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha parlato di “immane tragedia” per la comunità e disposto il lutto cittadino “in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole“, ha scritto Brugnaro su X.

Meloni: “profondo cordoglio mio e del Governo”

“Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del Governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici“. Così, in una nota, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.