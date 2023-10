Cade in un canalone: escursionista muore in Vallecamonica

MeteoWeb

Un uomo di 66 anni è morto a causa di una caduta in un canalone durante un’escursione in montagna. È accaduto lungo un sentiero sul Pizzo Badile Camuno, a Ceto, in Vallecamonica, nel Bresciano, ad una quota oltre i duemila metri. A causa delle condizioni meteo, le operazioni di recupero del corpo ormai senza vita sono difficoltose.