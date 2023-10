Cade in un dirupo mentre cerca funghi: donna muore nella Bergamasca

MeteoWeb

Una donna di 75 anni è morta oggi a Mezzoldo, in provincia di Bergamo. Era uscita per andare a raccogliere funghi e non è rientrata. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato attorno alle 14.30 in una zona impervia. La donna è precipitata in un dirupo per una trentina di metri. Sul posto, è intervenuto il 118, ma i tentativi di soccorso sono stati vani. Sul posto anche il Soccorso Alpino.