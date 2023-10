Cade in un dirupo: cercatore di funghi muore in Valtellina

MeteoWeb

Un cercatore di funghi ha perso la vita oggi pomeriggio in Valtellina, dopo essere precipitato in un dirupo. L’uomo aveva 67 anni. Si tratta della settima vittima dall’inizio della stagione. La tragedia è avvenuta attorno alle 14 nei boschi delle Alpi Retiche, in territorio comunale di Buglio in Monte. Per recuperare il corpo, in una zona impervia del bosco, sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e i militari del SAGF-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza con i Vigili del Fuoco. Informata la Procura di Sondrio.