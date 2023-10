Cade per una decina metri sulla Majella: escursionista muore in ospedale

MeteoWeb

Tragedia sulle montagne del Chietino. Un escursionista è morto nel pomeriggio dopo una caduta in un sentiero all’interno della Valle dell’Orfento, nel Comune di Caramanico Terme, all’interno del Parco Nazionale della Majella. Secondo quanto è stato possibile appurare, l’uomo (di cui al momento non si conoscono le generalità) è caduto per una decina di metri. Le urla hanno richiamato l’attenzione di altri escursionisti che hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto, è intervenuto l’elicottero del 118 e una squadra di volontari del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Abruzzo della stazione di Penne. Trasferito poi in ospedale, l’escursionista è morto dopo poco.