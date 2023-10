Incredibile in Calabria, trasporto eccezionale con pala eolica rimane incastrato in curva sulla SS106: traffico nel caos | FOTO LIVE

MeteoWeb

Incredibile quanto accade in questi minuti in Calabria: un enorme camion adibito a un trasporto eccezionale avendo come carico una immensa elica da pala eolica è rimasto incastrato in curva, rompendo i guardrail. L’episodio si è verificato poco fa, poco prima delle 15:00, lungo un tratto della variante della SS106 Jonica Taranto-Reggio Calabria, in direzione Sud (verso Reggio), nei pressi dell’uscita di Germaneto a Catanzaro.

L’incidente ha provocato il blocco totale del traffico con gravi ripercussioni in tutto l’hinterland.