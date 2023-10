Calciatore chiede il cambio ma non è infortunato, gli spuntano bozzi sulla coscia

MeteoWeb

Domenica scorsa il difensore centrale del Cadice Rafael Jiménez Jarque, noto semplicemente come Fali, classe 1993, spagnolo, ha chiesto il cambio, ed è stato sostituito al 35′ della partita contro l’Atlético de Madrid, ma non per un infortunio: ha notato la comparsa di alcuni noduli sulla gamba. Il tecnico degli andalusi Sergio, al termine della partita, ha spiegato: “I noduli non sono di oggi, sono di molto tempo fa, vengono da vecchi infortuni“. Una versione confermata anche dal diretto interessato: “Questi noduli sono dovuti al risultato di altri strappi muscolari“.

I noduli erano separati tra loro da circa 6 cm, uno al centro della coscia, l’altro quasi all’interno e un terzo poco più in alto. Un medico specialista in medicina dello sport a Tiempo de Juego si è mostrato sorpreso dei rigonfiamenti. A suo dire, se fossero stati lipomi, sarebbero potuti essere rimossi prima e dunque potrebbe trattarsi di un’infiammazione legata alla partita o di un altro tipo di problema. L’ipotesi conferma la la tesi relativa a infortuni passati.