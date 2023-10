Caldo anomalo e incendi: oggi 24 roghi in Sicilia

MeteoWeb

Continua il caldo anomalo in questa prima parte di ottobre anche in Sicilia, dove oggi sono stati raggiunti picchi di +32-33°C. E torna anche il problema degli incendi sull’isola: oggi segnalati 24 roghi, ma fortunatamente non si registrano episodi gravi. Diversi gli incendi nel Palermitano: ad Altofonte in contrada Valle Fico, a Caccamo in contrada Manche, a Marineo in contrada Suvarita e contrada Brannu, a Chiusa Sclafani dove sono andati in fumo 14 ettari di macchia mediterranea, a Vicari a Godrano in contrada Casa Oliva. Roghi anche nel Trapanese, a Salemi in contrada Ardigna, a Erice in contrada Case Gucciardi, ad Alcamo in contrada Fastuchera. Nell’Agrigentino, fiamme a Sambuca di Sicilia, Bivona in contrada Manca, a Cammarata in contrada Giardinello, a Casteltermini in contrada Taglia Spade, a Santo Stefano di Quisquina, a Menfi in contrada Finocchio.

Nel Nisseno, segnalati incendi a Vallelunga Pratameno in contrada Guida, Serradifalco in contrada Cugno del principe. Nell’Ennese, fiamme a Barrafranca in contrada via dei Moli, a Centuripe in contrada piano Mandarano, a Enna in contrada Balzitelli, in contrada Monte Castellazzo e San Antonino e Grotta Calda e nel Catanese, a Vizzini in contrada Tiepidi, a Nicolosi in contrada Monte Arso.