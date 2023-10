Caldo, altra giornata storica in Europa: decine di record dalla Francia all’Austria fino in Germania | DATI

MeteoWeb

Ieri, venerdì 13 ottobre, è stata l’ennesima giornata da record per quanto riguarda il caldo sull’Europa centro-occidentale a causa dell’influenza di un possente anticiclone. Battuti ancora numerosi record, sia per quanto riguarda le temperature massime che per le minime, prima che finalmente la situazione cambi sul continente dopo settimane di dominio incontrastato dell’alta pressione. Ieri, la Francia ha battuto 44 record, dopo aver raggiunto ancora picchi di +32-33°C. Tra i nuovi record raggiunti, spiccano i +31°C di Strasburgo, +31,5°C a Nevers, +28°C a Metz, +27,4°C a Nancy.

Caldo storico anche in Germania, dove ieri si sono raggiunti picchi di +29-30°C. Segnaliamo +30,1°C a Mullheim e Rheinfelden, che stabiliscono il record per la soglia dei +30°C raggiunta così tardi in un anno nella storia della Germania. Molti altri record sono stati battuti, tra cui segnaliamo: +29,7°C a Ohlsbach, +28,9°C a Durkheim e Rheinau, +28,2°C a Monaco, +27,9°C a Bad Bergzabern, +27,1°C a Holzkirchen, +25,9°C a Costanza, +25,3°C a Weinbiet, +19,5°C a Helgoland.

Dopo il caldo record della giornata di ieri, anche la notte è stata caratterizzata da temperature eccezionalmente elevate per il periodo in Germania. Così, sono stati infranti numerosi record per le temperature minime più alte per il mese di ottobre, con punte di +16-17°C (vedi elenco seguente).

Altri record di temperatura sono stati stabiliti anche in Svizzera, che ieri ha toccato punte di +28-29°C. Spiccano il record di +27,7°C a Fay e i +26,3 di Rünenberc (record eguagliato). Picchi di +28-29°C anche in Austria, dove sono stati stabiliti i seguenti record di caldo per ottobre: +29,2°C a Potschach, +28,9°C a Krem, +28,7°C a Wiener Neustadt, +28,3°C a Langenlois, +28°C a Gumpoldskirchen.

Caldo eccezionale anche in Repubblica Ceca, con picchi di +27-28°C. Segnaliamo i record di +27,9°C a Kuchařovice e di +26,5°C a Dukovany. Caldo record anche in Slovacchia, dove ieri sono stati raggiunti picchi di +27-28°C: nuovo record per metà ottobre con +28,2°C.