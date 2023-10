Caldo estremo in primavera in Sud America: “forte influenza del cambiamento climatico”, lo studio

MeteoWeb

Ampie parti del Sud America hanno sofferto di temperature estremamente elevate per un lungo periodo di tempo, superando i +40°C nel Brasile centrale e settentrionale, a metà settembre, nonostante fosse la stagione primaverile. Il caldo precoce e prolungato ha colpito milioni di persone in Argentina, Brasile, Paraguay e Bolivia. Nei Paesi colpiti dal caldo, si sono sviluppati anche grandi incendi. Almeno 36 roghi sono stati rilevati in Bolivia, 20 in Paraguay e molti altri in Brasile, Amazzonia inclusa. Utilizzando metodi peer-review pubblicati, scienziati provenienti da Brasile, Argentina, Paesi Bassi, Stati Uniti d’America e Regno Unito, hanno collaborato per valutare in che misura il cambiamento climatico ha alterato la probabilità e l’intensità delle temperature massime su 10 giorni durante i mesi agosto-settembre nella regione più colpita dal caldo estremo.

Di seguito, i risultati dello studio condotto dagli esperti della World Weather Attribution.

Risultati principali

Secondo lo studio, questo evento di ondata di caldo ha una probabilità di 1 ogni 30 anni nel clima odierno. Sebbene gli effetti completi delle ondate di caldo rimangano sconosciuti fino a mesi dopo gli eventi, sono state segnalate 4 vittime e molte malattie legate al caldo. Gli eventi di caldo estremo dell’inizio della primavera si rivelano spesso particolarmente impattanti poiché le popolazioni locali non sono ancora acclimatate alle alte temperature. Inoltre, l’elevata densità di popolazione, la scarsa copertura vegetale, gli alti livelli di inquinamento atmosferico e la disuguaglianza sono ulteriori fattori di rischio per la mortalità e la morbilità all’interno delle città, rendendo il caldo estremo particolarmente mortale per i poveri urbani, evidenzia lo studio.

Per stimare l’influenza del cambiamento climatico su questo caldo estremo, gli autori dello studio hanno combinato i modelli climatici con le osservazioni. Secondo i risultati del loro studio, “l’evento sarebbe stato da 1,4°C a 4,3°C più fresco se gli esseri umani non avessero riscaldato il pianeta di bruciando combustibili fossili”. Gli autori sottolineano che la probabilità di tale evento “è aumentata di almeno 100 volte”. “Senza il cambiamento climatico, un tale caldo nella primavera australe sarebbe stato estremamente improbabile”, ha dichiarato Lincoln Muniz Alves, ricercatore dell’Istituto brasiliano di ricerca spaziale (INPE), uno dei coautori del rapporto.

“Con il futuro riscaldamento globale, eventi di calore come questo diventeranno ancora più comuni e più forti. Con temperature medie globali di 2°C superiori ai livelli preindustriali, un evento caldo come questo sarebbe circa 5 volte più probabile e da 1,1°C a 1,6°C più caldo di oggi”, sostengono gli autori dello studio. “Sebbene l’ENSO possa aver influenzato i modelli meteorologici su larga scala, il contributo diretto al caldo estremo è piccolo, rispetto al segnale del cambiamento climatico”, concludono.