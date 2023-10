Caldo anomalo in Europa, altra giornata record in Italia, Francia e Irlanda: minime folli in Germania e Danimarca

MeteoWeb

Lo scenario meteorologico continua ad essere dominato da un possente anticiclone africano sull’Europa centro-occidentale e sul Mediterraneo. Questa prima parte di ottobre si sta rivelando eccezionalmente calda e stabile su questi settori del continente. I record di temperatura battuti dall’1 ottobre ad oggi sono circa 2000 in tanti Paesi, dalla Spagna all’Italia fino ad arrivare all’Irlanda. Anche quella di ieri, martedì 10 ottobre, è stata un’altra giornata eccezionale in Francia con decine di record battuti, tra cui spiccano i +31,9°C a Carcassone, +29,8°C a Millau, +29,3°C a Evreux e +28,3°C a Rouen (di seguito, l’elenco completo con i dati offerti da Meteociel).

In Italia, ieri sono state registrate punte di +33-34°C, soprattutto tra Sicilia e Sardegna. La località di Decimomannu, nel Cagliaritano, ha eguagliato il proprio record mensile, raggiungendo i +33,4°C.

Anche l’Irlanda ha registrato nuovi record di temperatura. La capitale Dublino ha stabilito un nuovo record per il secondo giorno consecutivo: registrati +23,3°C al Phoenix Park e +23,2°C all’aeroporto.

Record di temperature minime in Germania e Danimarca

Gli effetti del caldo anomalo non si fanno sentire solo sulle temperature massime. In questo inizio ottobre, sono stati tanti anche i record per le temperature minime più alte per il mese di ottobre in diversi Paesi. Basti pensare che nei giorni scorsi, per molte località dell’Austria è stata una notte tropicale, ossia una notte in cui le temperature non sono scese al di sotto dei +20°C. La notte scorsa è stata un’altra notte eccezionalmente calda in Germania e Danimarca con temperature minime fino a +18,2°C in Germania e +16,4°C in Danimarca. 30 record mensili di temperatura minima più alta sono stati battuti in Germania, tra cui spiccano i +16,6°C di Magdeburgo e i +16,5°C di List auf Sylt. Ieri in Germania sono stati registrati picchi di temperatura massima di +26-27°C.

Notte storicamente calda in Danimarca per questo periodo dell’anno. La minima di +12,9°C è la temperatura minima più alta a livello nazionale misurata in Danimarca in questa fine dell’anno. La minima locale di +16,4°C è la seconda più alta misurata.