Caldo e incendi nel Palermitano: roghi a Monte Pellegrino e altre località | FOTO e VIDEO

Con questo inizio di ottobre che sembra una prosecuzione dell’estate, con temperature sopra la media del periodo e bel tempo, gli incendi continuano a tenere impegnati Vigili del Fuoco e forestali a Palermo e in provincia. Oggi sono stati appiccati roghi a Monte Pellegrino nella zona di Monte Ercta, dove stanno intervenendo le squadre antincendio (vedi foto della gallery scorrevole in alto). In azione anche Canadair. Fiamme anche ad Alimenta, Monreale nella zona di Pezzingoli, Trabia e Corleone.

L'incendio sul Monte Pellegrino a Palermo