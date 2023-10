Super caldo al Nord, picchi di +33°C in Piemonte ed Emilia Romagna: nuovi record a Cuneo e in altre località | DATI

MeteoWeb

Oggi, domenica 8 ottobre, si superano i +30°C al Nord Italia e iniziano a cadere diversi record. Le temperature sono localmente superiori di 10°C e anche oltre rispetto alle medie del periodo a causa della rimonta di un poderoso anticiclone africano che sta facendo sembrare questo inizio come una continuazione dell’estate, non solo in Italia e nel Mediterraneo, ma anche sull’Europa centro-occidentale. I primi record oggi stanno cadendo in Piemonte. Spicca quello di Cuneo, che ha raggiunto una temperatura di +32,1°C: questo valore è di 15°C sopra la media del periodo! Battuto, dunque, il precedente record di +30,6°C che risaliva all’ottobre 2011.

Temperature pressoché da record per il mese di ottobre anche in Val di Susa. Ai quasi 600 metri di Chianocco (TO), alla stazione meteorologica in gestione dalla Società Meteorologica Italiana – NIMBUS, la temperatura ha raggiunto i +32,5°C, anche a causa dell’effetto Foehn sulla medio-alta Val Susa. Segnaliamo anche +32°C a Bussoleno e +31°C a Susa.

Picchi di +30-31°C in Lombardia, dove spiccano i +32°C di Voghera, Redavalle e Sant’Eusebio di Fortunago, tutte località del Pavese, vicino al confine con il Piemonte.

Picchi di +32-33°C in Emilia Romagna, con i valori più altri tra Parmense e Piacentino. Spiccano i +33°C a Parma, Ponte dell’Olio, Bacedasco Alto, Rugarlo, +32°C a Bobbio, Alseno, Soragna, Niviano. Picchi di +29-30°C anche in Veneto.

