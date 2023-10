Record in Cina: a Pechino mai così caldo a fine ottobre

MeteoWeb

Autunno caldo a Pechino: la capitale cinese ha registrato le temperature più calde mai rilevate per la fine di ottobre. Ieri la colonnina di mercurio ha raggiunto i +27,5°C presso la stazione meteorologica di Nanjiao, a Sud di Pechino. Il valore è di 1,6°C superiore alla media stagionale. La vicina provincia di Hebei e la metropoli di Tianjin, così come le province di Henan e Shandong hanno registrato temperature “pari o superiori ai +30°C“, hanno confermato i servizi meteorologici. La situazione nella capitale cambierà a partire da domani, con temperature che non supereranno i +22°C durante il giorno e scenderanno a +6°C durante la notte.