Caldo e scirocco nel Palermitano: incendi sul Monte Pellegrino e in provincia

È un’altra domenica dal clima estivo al Sud, soprattutto in Sicilia dove si raggiungono picchi di +32°C nel Palermitano (capoluogo incluso) e +34-35°C nel Siracusano. I forestali e i Vigili del Fuoco sono impegnati in diversi fronti a causa degli incendi divampati nel Palermitano. Il leggero vento di scirocco che soffia su Palermo ha contribuito ad alimentare le fiamme di un rogo divampato sul Monte Pellegrino. Per spegnerlo, è intervenuto anche un Canadair.

Incendi anche nel territorio di Torretta, proprio sopra l’ospedale Cervello, tanto che alcuni residenti hanno pensato che stesse di nuovo prendendo fuoco l’impianto di Bellolampo. Le squadre antincendio sono impegnate anche a Bisacquino e in territorio di Polizzi Generosa all’uscita dell’autostrada Tremonzelli. Incendio anche a Monreale nella linea ferrata. Qui insieme ai Vigili del Fuoco e forestale è presente anche la Protezione Civile. Un altro rogo è divampato anche Lercara Friddi.