Caldo senza precedenti a ottobre in Piemonte: raggiunti +34-35°C, tanti record battuti | DATI

La giornata di oggi, domenica 8 ottobre 2023, entra di diritto nei libri di climatologia del Piemonte. Oggi, infatti, si sono toccate punte di +34-35°C tra Valle Bormida e Acquese, nel settore sudorientale della regione. Battuti diversi record di caldo per il mese di ottobre in molte località. Gli ultimi dati più alti per ottobre risalivano alla giornata dell’11 ottobre 2011, quando erano state raggiunte temperature di +30-31°C con locali punte di +32°C. Responsabile di questo caldo senza precedenti per il mese di ottobre nella regione è la poderosa rimonta dell’anticiclone africano, che stringe in una morsa il Mediterraneo e l’Europa centro-occidentale.

Su tutti, spiccano i dati odierni di Acqui Terme (AL), con +35,3°C, e di Sezzadio (AL), con +34,5°C, secondo i dati di Apra Piemonte e Dati Meteo Asti. Segnaliamo anche +34,4°C a Nizza Monferrato (AT) e Sessame (AT), +34,3°C a Predosa (AL), +34,2°C a Frascaro (AL), +34,1°C ad Alba (CN), +34,1°C ad Alessandria e Roddi (CN), +34°C a Govone (AT), +33,8°C a Montaldo Scarampi (AT), +33,7°C a Capriata D’Orba (AL), +33,7°C a Costigliole D’Asti (AT), San Marziano O. (AT) e Barolo (CN), +33,6°C a Chianocco (TO), +33,5°C a Pontecurone (AL), +33,4°C a La Morra (AT), +33,2°C ad Asti Tanaro, Novi Ligure ( AL) e Piscina (TO).

Tra i nuovi record di caldo registrati oggi nelle città del Piemonte, segnaliamo: +34,1°C ad Alessandria, +32,1°C a Cuneo e Asti, +31,2°C a Torino, +31,1°C a Vercelli (record eguagliato), +30,2°C a Novara, +29,7°C a Biella. Non aveva mai fatto così caldo a Torino centro nel mese di ottobre dal 1753: superato il precedente primato di +30,2°C del 12 ottobre 2011.

Gran caldo anche in montagna, con lo zero termico che ancora una volta ha superato la soglia dei 4.000 metri di quota.

