Caldo eccezionale in Spagna: stabilito il record di temperatura per ottobre nel Paese

Una potente ondata di caldo è in atto sull’Europa occidentale a causa di un nuovo ruggito dell’anticiclone africano. La Penisola Iberica è la prima a risentirne gli effetti, mentre nei prossimi giorni, il caldo si estenderà anche sulla Francia e sull’Europa centrale, fino al sud del Regno Unito. Oggi, domenica 1 ottobre, in Spagna le temperature massime sono tipiche di agosto in molte zone, con picchi sui +37°C. Sono stati battuti numerosi record per il mese di ottobre, segnala AEMET, l’agenzia meteorologica spagnola. La città di Badajoz, nel sud-ovest del Paese, ha toccato i +37,5°C, raggiungendo la temperatura ufficiale più alta registrata ad ottobre in Spagna, segnala il climatologo Maximiliano Herrera, sulla base dei dati AEMET.

Due stazioni secolari (Madrid-Retiro e Daroca) hanno eguagliato il loro record massimo (con i dati aggiornati alle ore 16), mentre l’aeroporto di Salamanca batte il proprio record per quasi 3°C, segnala l’AEMET.

Eccezionali anche i +37,2°C raggiunti ad Andujar, +37,1°C a Fuentes de Andalucia, +37°C a Barcarrota e Carmona, +36,9°C a Siviglia e Olivenza, +36,7°C a Jerez de los Caballeros, +36,5°C a Moron de la Frontera.