Caldo, continua l’estate sulle spiagge del Molise: villeggianti tra bagni e tintarella

MeteoWeb

Ancora un weekend di caldo anomalo sull’Italia, anche se da domani arriveranno finalmente i primi spifferi autunnali al Centro-Nord. Il sole e le temperature vicine ai +30°C fanno sì che le spiagge della costa del Molise si ripopolino di villeggianti in questo weekend di metà ottobre. Passeggiate in mare, giochi sulla battigia, nuova tintarella e tuffi in acqua tra le attività predilette. Centocinquanta i passeggeri arrivati in porto a Termoli e salpati questa mattina alla volta delle Isole Tremiti (Foggia) sul Santa Lucia, l’unica imbarcazione attiva nello scalo per le corse vie mare verso le Diomedee.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: