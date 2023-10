Caldo, ultimi record prima della svolta in Europa: nuovi primati per le temperature minime in Spagna e Germania

MeteoWeb

Mentre finalmente è prossima la svolta meteorologica che scaccerà l’anticiclone dall’Europa centro-occidentale, la giornata di ieri, giovedì 12 ottobre, è stata ancora all’insegna del caldo anomalo che ha caratterizzato il continente per settimane. Registrati ancora picchi di +35-36°C in Spagna, +32-33°C in Francia e quasi a sfiorare i +30°C in Austria, dove spiccano i +29,0°C registrati a Pottschach, i +28,7°C a Berndorf, +28,6°C a Wiener Neustadt. È stata, inoltre, un’altra giornata record per le Canarie. Mentre Tenerife ha raggiunto una massima di +35,8°C, l’aeroporto di Gran Canaria ha nuovamente superato il proprio record di temperatura minima più alta per ottobre, con ben +27,8°C. Questo valore è di quasi 2°C più alto rispetto al record precedente.

Anche la Germania continua a registrare notti calde da record. Tra i dati più importanti della giornata di ieri, segnaliamo: +17,6°C a Bad Dürkheim, +17,2°C a Dresda, +16,3°C a Pirmasens, +16,0°C a Klipphausen.

Come detto, il caldo è agli sgoccioli. Dal weekend del 14-15 ottobre, è prevista la prima ondata di freddo artico sull’Europa centrale e occidentale che porterà un cambiamento di temperatura piuttosto brusco lungo un fronte freddo in movimento, diffuso su gran parte del continente all’inizio della prossima settimana.