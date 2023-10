Caldo in Umbria: picchi di +32-33°C, temperature elevate anche in quota

MeteoWeb

Come nel resto d’Italia, anche in Umbria continua a fare caldo e il termometro ha superato i +30°C in diverse città della regione, come certificato dal Centro funzionale della Protezione Civile. Spiccano il dato di Bastia Umbra, che ha raggiunto i +33,3°C. Perugia, Terni, Foligno, Orvieto, Marsciano, Todi, Città della Pieve, tanto per citare i principali centri, hanno avuto temperature che hanno oscillato tra i +31°C e +32,5°C. Ma fa caldo anche ad alta quota: a Forca Canapine, il termometro ha superato i +18°C, a Norcia sono stati toccati i +29°C. Le previsioni meteo indicano che fino a mercoledì 4 ottobre, il sole continuerà a splendere su tutta l’Umbria e le temperature si manterranno sui valori odierni.

