Caldo anomalo e forte vento in Abruzzo: incendi nel Pescarese

MeteoWeb

Anche oggi caldo fuori stagione in Abruzzo, con temperature fino a punte di +27°C sulla costa. Il caldo e il vento stanno creando problemi nel Pescarese, dove i Vigili del Fuoco sono al lavoro per spegnere incendi che stanno interessando alcune aree a Penne e a Picciano. A fuoco sterpaglie. Per il rogo di Picciano, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero. Nelle ultime ore, anche il forte vento ha creato disagi, con la caduta di rami e alberi. Segnaliamo raffiche sui 60km/h nella zona di Colle Scorrano, a Pescara, e sui 40km/h a Chieti e Silvi Marina.