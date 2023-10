Caldo e zero piogge: riserve idriche in calo in Spagna

MeteoWeb

La Spagna è il Paese più colpito dalla possente rimonta dell’anticiclone africano in atto sul Mediterraneo e sull’Europa centro-occidentale da settimane. Nel Paese, si sono registrati picchi di +37-38°C in questi giorni, valori molto elevati per il periodo. Il Ministero spagnolo per la Transizione Ecologica indica che stanno calando le riserve idriche del Paese, con le precipitazioni che sono “praticamente nulle“. Il Ministro comunica che attualmente l’acqua disponibile nei bacini del Paese corrisponde solo al 35,3% della capacità totale. Le situazioni peggiori si rilevano soprattutto nel Centro-Sud e in Catalogna, con disponibilità inferiori al 25%. Solo nell’ultima settimana, il livello di acqua disponibile è sceso nel complesso dello 0,6%.