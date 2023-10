Promuovere un cambiamento sostenibile nel Mediterraneo: la conferenza MedFish4Ever intensifica gli impegni per il futuro della pesca e dell’acquacoltura

MeteoWeb

Un evento di alto livello sulla pesca e l’acquacoltura, che si è concluso oggi, ci ha portato un passo avanti verso un futuro in cui la sostenibilità – ambientale, economica e sociale – guiderà lo sviluppo del settore nel Mediterraneo. La conferenza MedFish4Ever ha riunito funzionari di alto livello, pescatori, acquacoltori, scienziati, manager, organizzazioni della società civile e altri esperti per esaminare lo stato del settore della pesca e dell’acquacoltura e concordare nuove azioni trasformative verso un futuro sostenibile. Vi hanno partecipato alti funzionari governativi provenienti da 20 Paesi.

L’evento, ospitato dal governo di Malta e organizzato dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM) insieme all’Unione europea, si è concentrato sui progressi compiuti e sulla necessità di nuove soluzioni per affrontare le sfide emerse dalla firma della MedFish4Ever Ministerial Declaration del 2017. Questo storico accordo regionale tra i Paesi del Mediterraneo definisce una visione decennale verso la sostenibilità e il benessere del settore della pesca e dell’acquacoltura, nonché la conservazione dei preziosi ecosistemi marini del Mediterraneo e dei servizi da essi forniti.

Nel suo discorso ai rappresentanti, il Presidente della GFCM Roland Kristo ha sottolineato la necessità di un impegno costante da parte di tutte le parti: “la Dichiarazione MedFish4Ever ha gettato le basi per il progresso, ma è imperativo che i firmatari e le parti interessate continuino a lavorare insieme. Il futuro successo di questo settore dipende dalla nostra dedizione collettiva e dalla nostra visione per un futuro prospero, equo e sostenibile”.

Come presentato alla Conferenza, negli ultimi sei anni sono stati compiuti notevoli progressi sia nella pesca di cattura che nell’acquacoltura, quest’ultima rafforzata in particolare dall’introduzione di strategie nazionali e dal lancio di centri dimostrativi di acquacoltura. Nel settore della pesca, una maggiore collaborazione tra i Paesi ha portato a una governance regionale in cui le principali attività di pesca sono gestite in modo efficace, anche grazie a una crescente cultura del rispetto. I partecipanti alla conferenza hanno riflettuto su come i piani di gestione basati sulla scienza abbiano trasformato la sostenibilità di alcuni stock commerciali chiave, su come le pratiche di monitoraggio, sorveglianza e applicazione delle norme siano state rafforzate e su come questi progressi abbiano invertito le tendenze precedentemente negative della pesca eccessiva.

Hanno inoltre discusso dei crescenti sforzi per proteggere le specie e gli ecosistemi vulnerabili e di quelli in corso per correggere gli squilibri di età e genere che ostacolano l’attuale forza lavoro. Infatti, come ha commentato Charlina Vitcheva, Direttore generale per gli Affari marittimi e la pesca della Commissione europea, “insieme dovremmo garantire la protezione degli ecosistemi mediterranei, garantire i loro servizi e i mezzi di sussistenza che sostengono per le comunità costiere e le generazioni future e affrontare eventuali attività illegali nel settore, rafforzando la cultura della conformità”.

Azioni trasformative per affrontare nuove sfide

Anche se vale la pena celebrare i risultati degli ultimi sei anni, le discussioni si sono concentrate su come garantire che tutti gli obiettivi della Dichiarazione siano pienamente raggiunti e su come possiamo prepararci al meglio per il futuro. La pesca e l’acquacoltura svolgono un ruolo fondamentale nella società mediterranea. Ogni anno, valgono 8 miliardi di dollari per l’economia regionale, danno lavoro a circa 700.000 persone lungo la catena del valore e contribuiscono alla sicurezza alimentare e alla nutrizione di milioni di persone. Ma il settore si trova ad affrontare una miriade di sfide crescenti, tra cui la pesca eccessiva, il degrado degli habitat, l’inquinamento chimico e plastico, le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate (IUU) e la minaccia del cambiamento climatico.

La produttività della pesca di cattura sta diminuendo e la produzione dell’acquacoltura regionale non è ancora vicina a raggiungere il suo pieno potenziale. Sono necessarie risposte trasformative e basate sulla scienza per garantire un futuro sostenibile – ed è su questo che si è concentrata la conferenza MedFish4Ever, con il sostegno all’innovazione regionale nella ricerca e nella tecnologia come parte centrale della soluzione.

“Mentre riconosciamo che le sfide che abbiamo davanti sono sostanziali, dobbiamo anche riconoscere le ampie opportunità di cambiamento trasformativo a nostra portata”, ha affermato Anton Refalo, Ministro dell’Agricoltura, della Pesca e dei Diritti degli Animali di Malta. “La Dichiarazione MedFish4Ever costituisce la pietra angolare dei nostri sforzi collettivi e del nostro impegno congiunto verso una pesca più sostenibile”.

Nella prima serata, i partecipanti si sono riuniti per i MedFish4Ever Awards per riconoscere l’innovazione eccezionale nei campi della tecnologia della pesca, dell’acquacoltura e della lotta contro la pesca IUU. Le iniziative di Croazia, Cipro, Marocco, Spagna, Tunisia e Global Fishing Watch hanno ottenuto il plauso dei giudici, che hanno elogiato la qualità della ricerca e dello sviluppo che si svolgono sia nel settore della pesca che dell’acquacoltura e hanno chiesto maggiori sforzi per aumentare la diffusione di innovazioni di successo.

Il Mediterraneo: un laboratorio per il resto del mondo

Inoltre, i progressi compiuti qui faranno la differenza su scala globale. Le nazioni del Mediterraneo, uno dei mari più sfruttati al mondo, stanno acquisendo esperienza nell’affrontare le sfide più urgenti che abbiamo davanti oggi, e la posizione unica del mare gli consente di fungere da laboratorio di soluzioni per altri mari e oceani. Gli approcci innovativi definiti a Malta forniranno modelli preziosi per affrontare questioni simili in tutto il mondo nella spinta verso la sostenibilità a lungo termine nelle operazioni di pesca e acquacoltura.