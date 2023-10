MeteoWeb

Sta per tornare l’ora solare che ci farà salutare, sino a marzo 2024, l’ora legale. L’appuntamento è atteso tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, quando le lancette dell’orologio dovranno essere spostate indietro di un’ora, dalle 3 alle 2 di notte: il risultato sarà più luce di mattina, mentre la sera il Sole tramonterà prima. La scelta di effettuare lo spostamento di notte non è casuale: il passaggio dall’ora legale a quella solare avviene quando la circolazione di treni, aerei e altri mezzi di trasporto pubblici è ridotta al minimo, delimitando al massimo il disallineamento o lo sfasamento rispetto agli orari giornalieri programmati.

La storia dell’ora legale

L’ora legale è nata come una misura per ottimizzare l’uso della luce solare durante le stagioni estive, risparmiando energia elettrica. L’idea risale al XVIII secolo, ma fu ampiamente adottata durante entrambe le guerre mondiali per ridurre il consumo di carburante. Negli Stati Uniti, nel 1918, il governo federale introdusse l’ora legale come parte dell'”Energy Act” per conservare energia durante la prima guerra mondiale. Tuttavia, l’uso dell’ora legale è stato altalenante e variabile a livello globale nel corso degli anni. In molti paesi, è stata reintrodotta durante la crisi energetica degli anni ’70 per risparmiare energia. Attualmente, molte nazioni regolano l’ora legale per sfruttare al meglio la luce naturale e risparmiare energia, ma la sua adozione rimane soggetta a discussioni e revisioni periodiche.

Pro e contro

Gli argomenti a favore dell’ora legale includono il risparmio energetico, la sincronizzazione con i ritmi circadiani e una maggiore attività all’aperto. Durante l’estate, la luce del giorno dura più a lungo, consentendo di ridurre il consumo di energia elettrica per l’illuminazione serale. Inoltre, allineando l’orario legale con il ciclo naturale della luce, si può migliorare il benessere psicofisico delle persone e promuovere uno stile di vita attivo grazie a serate più luminose.

D’altra parte, ci sono argomenti contro l’ora legale. Alcuni ritengono che il cambiamento dell’orario disturbi il ritmo biologico, causando problemi di sonno e disturbi della salute. Inoltre, l’adattamento a due orari diversi durante l’anno può creare confusione e interruzioni nelle attività quotidiane. Alcune ricerche suggeriscono che il risparmio energetico sia limitato o addirittura inesistente. Infine, molti sostengono che i vantaggi dell’ora legale non giustifichino i disagi e la confusione che comporta. In definitiva, il dibattito sull’ora legale continua tra coloro che vedono i suoi benefici e quelli che ritengono che non sia più adatta ai tempi moderni.

Dall’ora legale all’ora solare, le conseguenze sulla salute

Il passaggio dall’ora legale all’ora solare può avere alcune conseguenze sulla salute delle persone, principalmente dovute all’alterazione del ritmo circadiano e ai cambiamenti nell’orario del sonno:

Disturbi del sonno : il cambiamento improvviso nell’orario può disturbare il ritmo sonno-veglia delle persone. Alcune potrebbero avere difficoltà ad addormentarsi o svegliarsi più presto del solito nei giorni successivi al passaggio all’ora solare;

: il cambiamento improvviso nell’orario può disturbare il ritmo sonno-veglia delle persone. Alcune potrebbero avere difficoltà ad addormentarsi o svegliarsi più presto del solito nei giorni successivi al passaggio all’ora solare; Affaticamento : molte persone sperimentano una sensazione di stanchezza o affaticamento nei giorni seguenti al cambio dell’orario, poiché il loro corpo deve adattarsi al nuovo orario;

: molte persone sperimentano una sensazione di stanchezza o affaticamento nei giorni seguenti al cambio dell’orario, poiché il loro corpo deve adattarsi al nuovo orario; Problemi di concentrazione : l’alterazione del sonno e l’affaticamento possono influire sulla capacità di concentrazione e sulla performance lavorativa o scolastica;

: l’alterazione del sonno e l’affaticamento possono influire sulla capacità di concentrazione e sulla performance lavorativa o scolastica; Aumento del rischio di incidenti : alcune ricerche hanno suggerito un aumento temporaneo del rischio di incidenti stradali nei giorni successivi al passaggio all’ora solare, a causa della stanchezza e dell’adattamento del corpo;

: alcune ricerche hanno suggerito un aumento temporaneo del rischio di incidenti stradali nei giorni successivi al passaggio all’ora solare, a causa della stanchezza e dell’adattamento del corpo; Problemi emotivi : alcune persone possono sperimentare cambiamenti d’umore temporanei o maggiore irritabilità in seguito al cambiamento dell’orario;

: alcune persone possono sperimentare cambiamenti d’umore temporanei o maggiore irritabilità in seguito al cambiamento dell’orario; Impatto sulla salute fisica: alcuni studi hanno anche suggerito che il passaggio all’ora solare potrebbe influenzare temporaneamente la pressione sanguigna e il rischio di problemi cardiaci;

È importante notare che le conseguenze sulla salute possono variare da persona a persona, e molti individui si adattano abbastanza rapidamente al nuovo orario. Per minimizzare gli effetti negativi, alcune persone cercano di regolare gradualmente il proprio orario di sonno nei giorni precedenti al passaggio all’ora solare.

In generale, è importante prestare attenzione al proprio benessere durante questa transizione e fare regolare attività fisica, seguire una dieta equilibrata e cercare di mantenere un sonno di qualità per aiutare il corpo ad adattarsi al nuovo orario.