Campi Flegrei: al via controlli sui fabbricati di proprietà a Pozzuoli

MeteoWeb

Al via i controlli sui fabbricati di proprietà nel comune di Pozzuoli in considerazione dell’intensificarsi del bradisismo e del susseguirsi di scosse di terremoto nella zona dei Campi Flegrei. “In attesa del decreto, cominciamo a lavorare concretamente per la sicurezza dei cittadini. Ho chiesto e ottenuto che l’Agenzia campana per l’Edilizia Residenziale effettuasse un’attività di controllo sui fabbricati di proprietà”, annuncia Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli. “Invitiamo i cittadini – dice il primo cittadino – a permettere l’accesso al personale addetto, previa esibizione del tesserino di riconoscimento. Ringrazio il Presidente David Lebro e il direttore generale di Acer Giuliano Palagi per questa importante azione di prevenzione e per aver accolto con sollecitudine la richiesta di sicurezza dei puteolani”.