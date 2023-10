Doppia scossa di terremoto e boato a Pozzuoli: paura anche a Napoli

MeteoWeb

Una doppia scossa di terremoto è avvenuta nel pomeriggio di oggi ai Campi Flegrei. In particolare, alle 15:33 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.9 con epicentro a Pozzuoli e profondità di 2,5km. L’evento è stato accompagnato da un boato: paura a Pozzuoli e Napoli. Alle 15:55, poi, si è verificata un’altra scossa di magnitudo 1, sempre con epicentro a Pozzuoli e profondità di 2,3km. Da giorni, l’area è soggetta a diversi sciami sismici legati al fenomeno del bradisismo. L’evento più forte si è registrato il 27 settembre: un terremoto di magnitudo 4.2, la più alta degli ultimi 40 anni.

“Dalle ore 15.33 di oggi, domenica 1 ottobre, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Alle 15.33 è stata registrata la scossa maggiore con magnitudo 2.9. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della Protezione Civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni“, comunica la Protezione Civile.