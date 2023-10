Campi Flegrei, al via il monitoraggio sui beni culturali

MeteoWeb

Al via il monitoraggio sui beni culturali nella zona dei Campi Flegrei. “Il mio capo di gabinetto ha insediato proprio ieri una commissione. Ci incontreremo, valuteremo con i tecnici e terremo tutto sotto controllo,” ha dichiarato oggi il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano a Pompei. “In questi casi la prima cosa è pensare ai bisogni e alle necessità delle persone. Poi, ovviamente, anche al nostro patrimonio,” ha evidenziato. A chi ha interrogato Sangiuliano sulla situazione in atto ha risposto: “Questa situazione la devono valutare gli scienziati. Un ministro serio si affida alla scienza, non fa il tuttologo“.