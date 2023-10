Campi Flegrei alla prova: oggi gli “stress test” negli ospedali

MeteoWeb

Iniziano i test nell’area dei Campi Flegrei in relazione al fenomeno del bradisismo, con continui sciami sismici nell’area da giorni. Si è iniziato oggi con i test negli ospedali, il cui obiettivo è stato verificare la capacità delle strutture della provincia a nord di Napoli di accogliere e curare un gran numero di feriti in caso di un’eventuale emergenza o di calamità naturale. Oggi i test sono stati eseguiti agli ospedali di Giugliano e Frattamaggiore, mentre domani, sabato 7 ottobre, toccherà a quello di Pozzuoli.

Agli ospedali di Giugliano e Frattamaggiore oggi sono arrivati complessivamente 20 ‘pazienti-figuranti’ in appena 30 minuti, in quello che è un afflusso molto superiore alla media nei due presidi che assistono una popolazione di diverse centinaia di migliaia di persone. Prima il triage, ovvero la classificazione dell’emergenza, dopo un passaggio al pronto soccorso per le prime cure e infine il trasferimento nei vari reparti. A Giugliano i ‘pazienti-figuranti’ erano giovanissimi studenti in scienze infermieristiche che indossavano una pettorina per distinguersi da quelli veri. Sono giunti sia con mezzi propri sia con le ambulanze e questo ha permesso anche di valutare la tenuta della viabilità nelle strade circostanti. Poi una volta giunti al pronto soccorso (in un’area a parte per non intralciare la normale attività) hanno fatto tappa al triage dove gli infermieri hanno assegnato loro il codice. I test sono andati come previsto e non sono stati riscontrati problemi.

Dopo questi “stress test”, si passerà alle prove di evacuazione degli ospedali, come ha spiegato la responsabile dell’unità di crisi dell’Asl Napoli 2 Nord, Maria Rosaria Basile. E in questo caso, le operazioni si fanno più complesse: bisognerà allontanare perfino pazienti che potrebbero essere in condizioni di salute critiche e occorrerà attrezzare strutture mobili come ‘presidi sanitari da campo’. “Al momento non si pensa a quando fare le prove di evacuazione dei cittadini – ha spiegato a margine dell’assemblea regionale dell’Anci Campania il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni – in settimana abbiamo fatto una riunione in prefettura, la prossima settimana approfondiremo e poi il 13 ci sarà la visita del Ministro Musumeci a Napoli e nei Campi Flegrei“.

Ieri, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto Campi Flegrei, che prevede, tra le altre cose, anche un piano di evacuazione e un piano di comunicazione alla popolazione.