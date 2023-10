Campi Flegrei, Musumeci: “riunito a Roma il Comitato operativo nazionale della Protezione Civile”

MeteoWeb

“Abbiamo riunito a Roma il Comitato operativo nazionale della Protezione Civile per affrontare alcuni importanti temi legati alla prevenzione dai rischi naturali”. Lo scrive su Facebook il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. “Tema principale, ovviamente, la situazione nei Campi Flegrei: ai componenti sono state illustrate le misure previste nel recente decreto legge del governo e fatto il punto sull’avanzamento delle azioni previste nel provvedimento a carico di ogni istituzione. Il rispetto delle scadenze per quel territorio costituisce per noi una priorità”, conclude Musumeci.