Campi Flegrei, si studia un piano di esodo per bradisismo grave: cosa prevede

Il provvedimento sulla zona dei Campi Flegrei che è allo studio del governo, in particolare da parte del Ministero per la Protezione Civile, prevede un piano di esodo in caso di bradisismo grave, con assistenza alla popolazione ed eventuali forme di allontanamento temporaneo in territori particolarmente colpiti dal fenomeno. Nel provvedimento che il Governo sta preparando, “è previsto un Piano di esodo in relazione al bradisismo, perché per il rischio vulcanico il Piano esiste già e va soltanto aggiornato”. Lo ha detto il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, intervistato al TG1. “Si tratta – ha spiegato – di uno strumento che verrà adottato soltanto in casi di estrema necessità, ma averlo, elaborarlo e tenerlo aggiornato è una buona pratica di prevenzione”.

Sostanzialmente, ha detto ancora il Ministro, il decreto “prevede altri tre punti: un Piano per valutare la vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente, sia pubblico che privato; un Piano per la comunicazione, che assume una funzione importantissima: in questo momento non bisogna creare allarmi ma non bisogna neanche sottovalutare, e pensiamo di coinvolgere anche le scuole. E il potenziamento delle strutture di Protezione Civile presso gli enti locali”.