Prima sorpresa dalla capsula con le polveri dell’asteroide Bennu: contiene molto più materiale del previsto

Il processo di raccolta e analisi iniziale del campione raccolto dall’asteroide Bennu dalla sonda OSIRIS-REx della NASA sta procedendo più lentamente del previsto, ma per la miglior ragione possibile: c’è più materiale del previsto. L’abbondanza di materiale trovato quando il coperchio del contenitore scientifico è stato rimosso ha fatto sì che il processo di smontaggio della testa del TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) – che contiene la maggior parte del materiale dell’asteroide – sia andato a rilento.

Dopo l’evento di raccolta su Bennu tre anni fa, gli scienziati si aspettavano di poter trovare del materiale asteroidale nel contenitore esterno alla testa di TAGSAM quando hanno visto particelle fuoriuscire lentamente dalla testa prima che fosse riposta. Tuttavia, la quantità effettiva di particelle scure che ricoprono l’interno del coperchio e della base del contenitore che circonda il TAGSAM è addirittura maggiore di quanto previsto. “Il miglior ‘problema’ da avere è che c’è così tanto materiale che ci vuole più tempo del previsto per raccoglierlo”, ha detto Christopher Snead, vice responsabile della cura di OSIRIS-REx, del Johnson Space Center della NASA. “C’è molto materiale in abbondanza al di fuori della testa di TAGSAM che è interessante di per sé. È davvero spettacolare avere tutto quel materiale lì”.

Il primo campione raccolto all’esterno della testa del TAGSAM è ora nelle mani degli scienziati che stanno eseguendo un’analisi rapida, che fornirà una prima comprensione del materiale di Bennu e di cosa possiamo aspettarci di trovare quando sarà svelato il campione globale. “Abbiamo tutte le tecniche microanalitiche che possiamo utilizzare per farlo davvero, davvero a pezzi, quasi fino alla scala atomica”, ha affermato Lindsay Keller, membro del team di analisi dei campioni OSIRIS-REx.

La ricerca rapida utilizzerà vari strumenti, tra cui un microscopio elettronico a scansione (SEM), misurazioni a infrarossi e diffrazione di raggi X (XRD), per ottenere una migliore comprensione del campione. Il SEM offrirà un’analisi chimica e morfologica, mentre le misurazioni a infrarossi dovrebbero fornire informazioni sulla presenza di minerali idrati e particelle ricche di sostanze organiche nel campione. La diffrazione dei raggi X è sensibile ai diversi minerali presenti in un campione e fornirà un inventario dei minerali e forse un’indicazione delle loro proporzioni.

“Ci sono persone, strumenti e strutture davvero di prim’ordine che colpiranno questi campioni“, ha detto Keller. Questa scienza rapida è uno strumento che offrirà più dati ai ricercatori mentre si avvicinano a campioni più grandi per l’analisi successiva.

Nelle prossime settimane, la testa del braccio robotico verrà spostata in un altro contenitore dedicato, dove avrà finalmente inizio il delicato processo di smontaggio che rivelerà il prezioso carico. Parte di questo verrà inviato anche in Italia, dove lo attendono gli osservatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Padova, Arcetri e Roma.