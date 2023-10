Caso Dengue nell’Aretino: scatta la disinfestazione

MeteoWeb

Una donna è risultata positiva al virus Dengue dopo essere rientrata da un viaggio all’estero e così, a San Giovanni Valdarno, nell’Aretino, scatta la prevenzione. L’alert è arrivato al Comune: ha ricevuto la comunicazione del dipartimento di prevenzione di igiene pubblica e nutrizione della zona Valdarno dell’azienda Asl Toscana sud est. Il sindaco Valentina Vadi ha firmato l’ordinanza contingibile e urgente con la quale viene dato seguito alla procedura per la disinfestazione prevista dalla Regione Toscana. Le zone dove verrà eseguita sono via Piave, via Trieste, Sr69 tra i due ponti, via Fabbrini, piazza della Libertà, via Roma, via Borsi e via Monte Grappa. In caso di maltempo o pioggia, le operazioni saranno rinviate al primo giorno utile. L’intervento è stato programmato fra le 23 di domenica 22 e le 2 di lunedì 23 ottobre.