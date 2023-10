Caso di meningite nel Parmense: al via la profilassi per i contatti stretti

MeteoWeb

Caso di meningite nel Parmense. Un 27enne residente a Lesignano de’ Bagni è risultato positivo alla meningite meningococcica sabato 30 settembre. Il giovane è ricoverato nell’unità operativa di Malattie infettive ed epatologia dell’azienda ospedaliero-universitaria: le sue condizioni sono stabili e il quadro clinico è in progressivo miglioramento.

Il servizio di igiene e sanità pubblica dell’Azienda Usl di Parma si è attivato per individuare i contatti stretti e ieri, domenica 1 ottobre, per queste persone è iniziata la terapia antibiotica e vaccinale prevista. Dalle informazioni raccolte, è emerso che il giovane nella notte tra il 23 e il 24 settembre dalle 23.30 alle 3.30 ha frequentato il circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico (Reggio Emilia). Dal momento che non è possibile escludere che contatti stretti siano avvenuti anche nel locale, l’Ausl invita chi tra i residenti in provincia di Parma ha frequentato il locale quella notte a contattare il servizio di Igiene e sanità pubblica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17,30, chiamando il numero 335 7758097. I residenti in provincia di Reggio Emilia sono invece invitati a chiamare il 329 2104737, agli stessi orari, cui rispondono i professionisti dell’Azienda Usl di Reggio Emilia.