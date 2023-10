Cavallo precipita in un dirupo: salvato in elicottero dai Vigili del Fuoco | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Questa mattina, alle ore 08:30 circa, squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Petilia Policastro è intervenuta in Località Cudicini nel comune di Mesoraca (Crotone) per salvataggio animale. All’arrivo sul posto, vi era un cavallo precipitato in un dirupo di circa trenta metri in zona impervia. Effettuata una prima verifica congiuntamente ad un veterinario del luogo, si constatava che l’animale era in buono stato di salute ma a pochi metri da un ulteriore precipizio. Si procedeva pertanto a sedare il cavallo e si faceva richiesta di mezzo aereo, elicottero Drago VF114, decollato dal reparto volo Vigili del Fuoco di Lamezia Terme.

A bordo del velivolo oltre all’equipaggio, tre elisoccorritori che procedevano ad una delicata e non facile manovra di recupero, vista la zona impervia ed alberata. Il cavallo veniva affidato al legittimo proprietario visibilmente emozionato.

Foto





