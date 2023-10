Un cavallo scheletrito morto di stenti, altri 4 sequestrati: “scena straziante” nel Genovese | FOTO

MeteoWeb

Un cavallo scheletrito agonizzante, poi morto, e altri quattro nei paddock, due dei quali in grave stato di denutrizione. In questo scenario le guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) sono intervenute a Moconesi, in provincia di Genova, grazie a una segnalazione. Gli animali sono stati sequestrati e il detentore è ora indagato per maltrattamento ai sensi dell’articolo 544 ter del Codice penale.

“È stato un sequestro che per noi è stato uno dei peggiori. La scena del cavallo pelle ossa agonizzante è stata straziante. Era uno stallone arabo”, racconta la coordinatrice delle guardie zoofile Oipa di Genova, Giuliana Luppi. “Le veterinarie intervenute, una privata e una dell’Azienda sanitaria locale, hanno concordato di sottoporlo a eutanasia. È una vicenda che non dimenticheremo. Abbiamo sequestrato gli altri cavalli e speriamo in un lieto fine almeno per loro”.

L’Ufficio legale dell’Oipa chiederà al sindaco di Moconesi, Giovanni Dondero, e al Servizio veterinario pubblico di valutare l’emissione di un provvedimento che impedisca all’indagato la detenzione di animali a qualsiasi titolo.