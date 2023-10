Cercano un orecchino, trovano un tesoro vichingo | FOTO

MeteoWeb

Utilizzando un metal detector per cercare in giardino un orecchino smarrito, una famiglia norvegese ha scoperto più di quanto si aspettasse: un tesoro vichingo. Invece di trovare in piccolo gioiello, hanno rilevato un segnale sotto un grande albero dietro la loro casa. Quando hanno scavato, hanno scoperto le reliquie di una sepoltura vichinga: 2 ornamenti in bronzo che secondo gli esperti un tempo erano ricoperti d’oro. I manufatti potrebbero essere i primi reperti dell’era vichinga (dal 793 al 1066 d.C.) sull’isola di Jomfruland, confermando che le persone vivevano lì a quel tempo, ha dichiarato a Live Science Vibeke Lia, archeologa del Consiglio della contea di Vestfold e Telemark.

Jomfruland è un’isola remota sulla costa sudorientale della Norvegia, di fronte allo Stretto di Skagerrak e alla Danimarca. Molte case sono di vacanza e circa 75 persone vivono lì permanentemente. Quando il metal detector ha segnalato il tesoro sepolto, la famiglia ha smesso di scavare e ha contattato gli archeologi del governo locale per indagare sul ritrovamento.

Isola remota

Lia ha affermato che diversi mucchi di roccia, chiamati tumuli, erano stati precedentemente trovati nel Sud/Ovest di Jomfruland. Mentre i ricercatori supponevano che i tumuli potessero essere stati realizzati in epoca vichinga, forse come mezzo per rivendicare la terra e la vicina rotta marittima, non vi è alcuna menzione del fatto che le persone vivessero a Jomfruland prima delle testimonianze storiche nel Medioevo. La nuova scoperta, di quella che sembra essere la tomba di una donna vichinga aristocratica, suggerisce ora che i tumuli siano stati, in effetti, realizzati dai Vichinghi.

Il manufatto più grande trovato nella tomba è una spilla di forma ovale che sarebbe stata indossata da una donna con un abito scollato, per allacciare le spalline sul davanti, ha spiegato Lia. Tali spille si trovavano comunemente nelle tombe delle donne vichinghe e il loro stile era caratteristico del IX secolo. “Si usavano in coppia, una per ogni cinturino, quindi dovrebbe essercene un’altra,” ha spiegato.

Tesoro vichingo

L’altro oggetto era più difficile da identificare, ma gli archeologi ora hanno stabilito che anche quello era una spilla, ma circolare. Lia ha affermato che gli stampi per tali spille sono stati trovati in siti archeologici nella città di Ribe, in Danimarca, fondata nel VI secolo, all’inizio dell’era vichinga. Tuttavia, le decorazioni sulla spilla ritrovata suggeriscono che sia stata realizzata nel IX secolo.

Le spille erano decorate con intricate incisioni, animali e motivi geometrici. Entrambe erano in bronzo e avevano tracce d’oro, il che indicava che un tempo avevano questo rivestimento.

La posizione dei manufatti in un cortile, e non in una fattoria, dove si trovano molti altri reperti, potrebbe aver contribuito a preservare gli oggetti. “Sono in condizioni abbastanza buone rispetto alla maggior parte dei reperti che otteniamo, perché questo sito non è mai stato arato,” ha spiegato l’esperta. Lia non sa se il luogo del ritrovamento verrà scavato ulteriormente perché potrebbe essere protetto come tomba. “Il prossimo passo è valutare se questo sito è in pericolo di deterioramento,” ha precisato. “Se è sicuro lì, probabilmente non verrà scavato ma conservato dov’è“.