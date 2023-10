Il CERN inaugura Science Gateway, polo dedicato all’educazione scientifica

MeteoWeb

Inaugurato a Ginevra il Science Gateway del CERN, il nuovo centro mondiale dedicato all’educazione e alla divulgazione che comprende anche il nuovo Auditorium intitolato a Sergio Marchionne, il top manager di Fca scomparso 5 anni fa. L’edificio è stato progettato dall’architetto Renzo Piano e finanziato grazie a donazioni esterne, con Stellantis, attraverso la Stellantis Foundation, come maggiore sostenitore. Il costo complessivo del Science Gateway si aggira intorno ai 100 milioni di franchi svizzeri, finanziati esclusivamente attraverso donazioni.

L’adificio, ispirato alla struttura tubolare degli acceleratori del CERN, comprende 5 aree che ospiteranno le mostre, i laboratori, un auditorium modulare e configurabile in base alle esigenze, uno shop e un ristorante, è completamente ‘carbon neutral’ dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica, con quasi 4.000 metri quadrati di pannelli solari e sorgerà nel mezzo di una foresta vivente di oltre 400 alberi.

Il nuovo Science Gateway del CERN permetterà di scoprire la fisica delle particelle: nel centro i visitatori dai 5 anni in su potranno scoprire la passione per la scienza attraverso laboratori didattici interattivi, potranno esplorare il CERN e le origini dell’universo attraverso mostre multimediali immersive, partecipare a spettacoli scientifici, eventi pubblici e visite guidate. Mostrato in anteprima al presidente della Confederazione Svizzera, ai ministri e alle autorità degli Stati membri e associati del CERN oltre ai donatori che hanno reso possibile il progetto e ai partner del CERN nel campo della ricerca, Science Gateway sarà aperto al pubblico 6 giorni alla settimana, dal martedì alla domenica con ingresso gratuito. Il primo giorno di apertura è domani.

Il progetto completo è stato lanciato nel 2018, la costruzione del campus Science Gateway è durata poco più di due anni e la posa della prima pietra dell’edificio è avvenuta il 21 giugno 2021.

“Con il Science Gateway vogliamo dimostrare quanto la ricerca e le sue applicazioni siano cruciali per la società, e infondere in tutti coloro che vengono a visitare il centro la curiosità e la passione per la scienza, ispirando tanti giovani a intraprendere carriere nel campo della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica,” ha affermato Fabiola Gianotti, Direttore Generale del CERN.

John Elkann, presidente di Stellantis, ha spiegato: “La Stellantis Foundation è orgogliosa di collaborare con un’istituzione di questo livello nell’apertura al pubblico del nuovo Science Gateway, che celebra anche un grande innovatore come Sergio Marchionne. La mia famiglia e io crediamo fortemente nel valore dell’istruzione, che è anche la missione della Fondazione Agnelli: un impegno che oggi rafforziamo con convinzione e passione“.

“Questo – ha dichiarato Renzo Piano – sarà un luogo di scambio e conoscenza. Qui si incontreranno ricercatori e bambini, visitatori e fisici: è un ponte sia in senso fisico sia metaforico. Questo edificio è alimentato dall’energia solare, atterrato nel mezzo di quella che diventerà una nuova foresta vivente”

Eliezer Rabinovici, Presidente del Consiglio del CERN, ha auspicato “che tra gli scienziati di domani vi sia qualcuno dei bambini curiosi che riempiranno di gioia questo luogo meraviglioso nei prossimi anni“.