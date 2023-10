Cervo in autostrada, auto lo investe: tragedia sfiorata sulla A28

MeteoWeb

Tragedia sfiorata oggi sull’autostrada A28, al confine tra Friuli e Veneto: un cervo ha saltato la recinzione e ha invaso la carreggiata tra Porcia e Fontanafredda, vicino a Pordenone. Un’auto diretta a sud in fase di sorpasso non ha potuto evitarlo e ha investito l’animale di più di tre quintali che è stato sbalzato sulla corsia d’emergenza. Il cervo è morto e la vettura è stata gravemente danneggiata, ma fortunatamente nessuna conseguenza per il conducente, rimasto sotto shock dopo l’impatto.

L’incidente è avvenuto alle 10.30 e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia del Centro Operativo Autostradale di Udine, riferisce Pordenone News. Sul posto ù, anche gli addetti della fauna selvatica di Fontanafredda che hanno recuperato la carcassa dell’animale.

Nei giorni scorsi, in un incidente analogo un camionista di 35 anni è morto nel Trevigiano, trafitto dalle corna di un cervo che in seguito all’impatto era stato sbalzato nella cabina di guida.